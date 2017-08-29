За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие c пострадавшими

За минувшие сутки на территории Мурманской области зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы.

28 августа 2017 года примерно в 15 часов 20 минут в Мурманске на улице Маклакова в результате резкого торможения водителем автобуса «ЛИАЗ» произошло падение 2 пассажиров. В результате происшествия 57-летняя женщина обслужена амбулаторно и 62-летняя женщина госпитализирована.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 2388 нарушений Правил дорожного движения.

27 нарушений допущено пешеходами, 12 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 8 водителей.

Выявлено 5 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1997 нарушений ПДД. 3 водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 27 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.

Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



/УГИБДД УМВД России по Мурманской области/



