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29.08.2017 12:30

В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения об обращении в больницу жителя Кировска 1989 года рождения с ножевым ранением.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что ранение живота ему причинил незнакомый мужчина в ночное время. Он приехал к приятелю в Апатиты в гости, мужчины распивали спиртные напитки. Около 4 часов утра приятели отправились в ночной магазин за продуктами. На улице Бредова мужчины увидели лежащую на земле женщину и решили ей помочь, однако находившемуся рядом с ней мужу это не понравилось, и он, достав из кармана складной нож, нанес потерпевшему удар в область живота, причинив тем самым телесные повреждения в виде колото-резаного ранения.

Участковый уполномоченный полиции совместно с нарядом патрульно-постовой службы задержали злоумышленника и доставили его в отдел. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, пояснить причину своей внезапной агрессии не смог.

По факту в отношении ранее не судимого жителя Апатитов 1981 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

 

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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