В Мурманской области определят лучших в туриндустрии

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области объявляет о проведении ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области» в 2017 году.

Конкурс проводится в целях содействия развитию внутреннего и въездного туризма в Мурманской области, повышения эффективности и качества обслуживания туристов, конкурентоспособности региональных туристских услуг, роста квалификации, профессионализма и творческой инициативы специалистов туристской индустрии.

Задачи конкурса: определить субъекты туриндустрии Мурманской области, оказывающие наиболее качественные услуги и вносящие значимый вклад в развитие туризма в регионе; способствовать продвижению имиджа Мурманской области как региона благополучного для развития туризма; привлечь внимание средств массовой информации к достижениям индустрии туризма на Кольском полуострове.

В 2017 году конкурс проводится по следующим номинациям: Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Лучший туроператор»; «Лучший турагент»; «Лучшая гостиница»; «Лучшая база отдыха, гостевой дом»; «Лучший мини-отель, хостел»; «Лучший музей»; «Лучший экскурсовод (гид)»; «Лучший объект туристического показа»; «Лучшее событийное мероприятие в сфере туризма»; «За вклад в развитие безбарьерного туризма».

В рамках конкурса также будет определен наиболее популярный объект посещения по итогам Интернет-голосования.

Сроки подачи заявок для участия в конкурсе – с 21 августа по 18 сентября 2017 года.

В целях продвижения туристического продукта Мурманской области на российских и международных рынках в рамках конкурса проводится фотоконкурс «Открой для себя Мурманскую область».

Участниками конкурса могут стать юридические лица и индивидуальные предприниматели, физические лица, осуществляющие туристическую деятельность на территории Мурманской области.

Сроки подачи заявок на участие в фотоконкурсе «Открой для себя Мурманскую область» - с 21 августа по 30 октября 2017 года.

Прием документов и регистрация заявок осуществляется по адресу: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, г. Мурманск, пр. Ленина, д.75, 4 этаж, кабинет № 90.

Контактное лицо: Жукова Юлия Андреевна, yuzhukova @gov-murman.ru, (815 2) 486 518.

Дополнительную информацию о правилах участия в конкурсе можно найти, перейдя по ссылке



/Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области/