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29.08.2017 15:15

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Зеленоборском

28 августа 2017 года в 19 часа 30 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании по адресу: п. Зеленоборский, ул. Магистральная д. 95, на территории   производственного цеха по деревообработке. В результате - в комнате отдыха на втором ярусе произошло задымление на общей площади 6 кв.м., частично обгорели деревянные конструкции, материальные ценности не пострадали. На месте работало одно пожарно-спасательное подразделение (11 человек личного состава и 3 единицы техники). Причины пожара устанавливаются.

Информационные материалы подготовлены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»

(Фото из архива)

/ Главное управление МЧС России по Мурманской области /
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