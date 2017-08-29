В мурманской колонии задержали мужчин с крупной партией запрещенных предметов и алкоголем

Любовь Дубова.

В ходе отработки оперативной информации сотрудники исправительной колонии №17 в Мурманске задержали двух подозрительных граждан 1995 и 2000 годов рождения на прилегающей к учреждению режимной территории. У молодых людей при себе был двадцатилитровый газовый баллон.

Сотрудники оперативного отдела колонии с соблюдением мер безопасности произвели его вскрытие. И обнаружили внутри 26 мобильных телефонов, 5 модемов, 20 сим-карт, 25 зарядных устройств, 10 аккумуляторных батарей к телефонам, USB провода, а также различные запчасти к средствам мобильной связи: камеры, динамики, экраны и т.д.

Кроме "мобильной" начинки внутри баллона были спрятаны три пластиковые полуторалитровые бутылки со спиртосодержащей жидкостью.

Запрещённые предметы и вещества изъяты. В отношении граждан составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.





