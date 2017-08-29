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29.08.2017 11:00

Сотрудники ОМОНа отдела Росгвардии по Мурманской области провели День открытых дверей для юнармейцев

Светлана Деменева.

В Мурманском ОМОНе прошел урок для юнармейцев из Североморска. Сотрудники Росгвардии рассказали детям о своей службе. Такие встречи проводятся регулярно. Цель - патриотическое воспитание и воспитание себе  смены. Не исключено, что кто то из ребят решит связать свою судьбу потом с правоохранительными службами.
Начальник медицинской части ОМОН Управления Росгвардии Мурманской области Дмитрий Иванов: "В последующем очень хотелось бы надеяться, что вернутся к нам проходить военную службу или поступать в высшие учебные заведения".
В программе занятий - теоретическая часть. Показаны видеоролики о службе в ОМОНе, вопросы и ответы о своей работе. Самая интересная часть - рассказ об оружии и спецтехнике, которое используют сегодня сотрудники Росгвардии. Какое вооружение для чего используется, как укомплектован отряд, во что должен быть одет сотрудник ОМОНа при выполнении различных задач.
Роман Рязанов: "Очень интересно - об ОМОНе я не очень много знал. Сейчас нам рассказывают - очень интересно - можно узнать многое".


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