Мурманчане хотят сделать свои дворы лучше. В областном центре стартовал прием заявок на участие в партийном проекте

Любовь Дубова.

Мурманчане хотят сделать свои дворы лучше. В столице Заполярья стартовал прием заявок на участие в партийном проекте "Формирование комфортной городской среды" на следующие четыре года. Жители дома номер девять по улице Карла Маркса, настроены решительно. Идеи уже оформлены в визуальный план. Так, на месте большого неухоженного поля собственники хотят видеть детскую игровую и спортивную зоны с уличными тренажерами. В проекте также автостоянка и наружное уличное освещение. Его сейчас во дворе просто нет. Оформление всех документов взял на себя совет многоквартирного дома, созданный этим летом.

Председатель общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Управдом" Кирилл Чудинов: "Я бы сказал, без функционирующего совета дома это практически невозможно. Даже в те дома, в которых программа практически готова. Необходимо провести общие собрания. И не только это касается проекта "Городская среда". Вообще, в целом решения по дому, установка нового бойлера и подобные вопросы касаемо ремонта, и обслуживания нельзя решить без активности жителей. Здесь, конечно, советы домов помогают и решают эти проблемы".

Наличие протокола общего собрания - одно из важных условий участия в программе. Больше половины собственников должны поддержать амбициозную инициатив, чтобы она была реализована. Времени на сбор документов совсем не много. 19 сентября прием предложений от мурманчан завершится. В комитете по развитию городского хозяйства уже с десяток готовых проектов. Какие из них воплотятся в жизнь решит специальная комиссия.

Депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова: "Мурманчане очень серьезно отнеслись к предложению, к формированию городской среды во дворах. И интерес с каждым днем нарастает. Это мы видим по обращениям жителей. Поэтому депутаты приняли решение практически еженедельно, а то и два раза в неделю - выезжать по тем предложениям жителей, где уже вопрос готовы обсуждать".





