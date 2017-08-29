В Кировске запустили уникальный комплекс оборудования по утилизации и переработке шин и железнодорожных шпал

Артем Дашевский.

В Кировске на производственной площадке АНОФ - 3 запустили уникальный комплекс оборудования по утилизации и переработке шин и железнодорожных шпал. Это позволит сократить объемы захоронения таких отходов в 20 раз. Первая установка по сжиганию шин, после 12-часового цикла производит технический углерод, металлолом и топливо. Именно на нем будет работать соседняя станция - по сжиганию шпал. Средства на экологический проект выделило градообразующее предприятие.

Начальник отдела по экологическому контролю и природопользованию "Фосагро-Череповец" Антон Туртанов: "Шпалы это самый объемный по весу и по объему отход, который мы планируем использовать. Так же в перечень входят отработанные фильтры масляные, топливные фильтры. Вплоть до обычного бытового мусора эта установка способна перерабатывать".







