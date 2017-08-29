В отношении индивидуального предпринимателя прокуратурой Мончегорска возбуждено производство по делу об административном правонарушении

Прокуратурой г. Мончегорска проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства.

Поводом к проведению проверки послужило обращение гражданина о нарушении его трудовых прав.

Проведенная проверка показала, что вопреки требованиям ст.84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора работодатель не выдал работнику трудовую книжку и не направил уведомление о необходимости явиться за ее получением либо дать согласие на отправление по почте.



В связи с выявленными нарушениями, в отношении работодателя прокурором города возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).



Рассмотрение постановления находится на контроле в прокуратуре города.



/ Прокуратура Мурманской области /



