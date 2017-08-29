Комитет по жилищной политике администрации города Мурманска информирует о проведении опробования систем теплоснабжения

МУП «Мурманская управляющая компания» (угольная и дизельная котельные) проведет пробные топки в период с 29 по 31 августа.



ПАО «Мурманская ТЭЦ» проведет пробные топки в период:

- с 4 по 6 сентября – Восточная котельная,

- 6 по 8 сентября – Центральная котельная,

- с 11 по 13 сентября – Южная котельная.



АО «Мурманэнергосбыт» проведет пробные топки в период:

- с 4 по 6 сентября – котельная «Роста», котельная «Абрам-мыс»,

- с 6 по 8 сентября – котельная ТЦ «Росляково-1», котельная ТЦ «Росляково Южное»,

- с 12 по 14 сентября – котельная «Северная».



Пробная топка проводится в течение 72 часов с целью проверки готовности источников теплоснабжения, тепловых сетей, а также внутридомовой системы теплоснабжения к началу отопительного периода и выявления скрытых дефектов.



Отопительный период в жилищном фонде города Мурманска в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, начнется со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия, в соответствии с постановлением администрации города Мурманска.





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