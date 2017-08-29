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29.08.2017 11:45

Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находилось 20 исполнительных производств, возбужденных в отношении одного жителя областного центра, о взыскании с него задолженности по штрафам ГИБДД  на общую сумму 11,5 тысяч рублей.
Добровольно требования исполнительных документов должник не исполнил,  длительное время уклонялся от  уплаты задолженности. Требования судебного пристава о явке должник игнорировал.
В рамках исполнительных производств судебным приставом было установлено, что должнику  на праве собственности принадлежат две машины ТОЙОТА LАND СRUISЕR и ХУНДАЙ. Судебный пристав вынес постановление о наложении запрета на проведение регистрационных действий в отношении указанных автотранспортных средств должника.
В результате принятых мер, должнику при попытке продать и перерегистрировать автотранспортные средства было отказано органами ГИБДД, что и побудило его явится к судебному приставу и погасить задолженность в полном объеме.
Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/
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