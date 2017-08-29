Новости УФССП России по Мурманской области

В отделе судебных приставов Октябрьского округа г. Мурманска на исполнении находилось 20 исполнительных производств, возбужденных в отношении одного жителя областного центра, о взыскании с него задолженности по штрафам ГИБДД на общую сумму 11,5 тысяч рублей.

Добровольно требования исполнительных документов должник не исполнил, длительное время уклонялся от уплаты задолженности. Требования судебного пристава о явке должник игнорировал.

В рамках исполнительных производств судебным приставом было установлено, что должнику на праве собственности принадлежат две машины ТОЙОТА LАND СRUISЕR и ХУНДАЙ. Судебный пристав вынес постановление о наложении запрета на проведение регистрационных действий в отношении указанных автотранспортных средств должника.

В результате принятых мер, должнику при попытке продать и перерегистрировать автотранспортные средства было отказано органами ГИБДД, что и побудило его явится к судебному приставу и погасить задолженность в полном объеме.

Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



/Пресс-служба УФССП России по Мурманской области/



