Хоккеисты Северного флота одержали убедительную победу над командой «Норильского никеля»

С разгромным счётом 10:0 в пользу сборной Северного флота закончился товарищеский матч по хоккею с шайбой между военными моряками и командой «Ремонтник» горно-металлургической компании «Норильский никель». Встреча состоялась вечером 28 августа во Дворце спорта «Арктика» города Норильска. В церемонии открытия приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов и глава города Норильска Олег Курилов.

Матч начался с сильного давления североморцев. Первую шайбу в ворота норильчан забросил восемнадцатый номер североморцев Владимир Тихомиров уже в начале игры. Через считанные минуты со штрафного броска отрыв увеличил Никита Швальцев номер 10.

На старте второго периода дубль оформил Владимир Тихомиров с передачи Максима Пужанского. Буквально через минуту Пужанский снова помог увеличить счёт отдав точный пас на клюшку Алексея Чернядьев, который сделал счёт 4:0.

Ещё через 3 минуты пятую шайбу «Ремонтнику» забил 12-й номер Михаил Мельник с подачи Виталия Талько. На второй перерыв команды ушли со счётом 5:0.

В третьем периоде североморцы закатили ещё 5 безответных шайб. Снова отличился Владимир Тихомиров, заработавший хет-трик с подачи своего верного помощника - Максима Пужанского. Владимир Маркин забил седьмой гол встречи. Восьмой – забросил Юрий Собачкин, а победные шайбы под номером 9 и 10 в ворота хозяев отправил капитан хоккейной сборной Северного флота Вячеслав Запевалов.

Норильчане только однажды могли размочить счет. В ворота хоккеистов Северного флота был назначен буллит, который не сумел реализовать номер 17 «Ремонтника» Вячеслав Ищенко.

С убедительной победой в товарищеской встрече североморцев поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, горячо болевший за команду на протяжении всего матча.



/Пресс-служба Северного флота/