Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
29.08.2017 09:45

Плановые отключения в Мурманске на 29 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 августа.

С 08.00  28.08.2017 до 24.00 30.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС»)  – 68 домов.                                                                                                               

ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 23.59     ул. Героев-североморцев, 9/3
                             ул. Героев Рыбачьего, 13, 15

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
09.00 – 16.00     ул. Героев Рыбачьего, 29

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
10.00 – 13.00     пр. Кирова, 38

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.


/Администрация города Мурманска/
← назад к списку
нам 60 лет
80 лет мурманской области
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 58.55
Евро = 69.85
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.