Плановые отключения в Мурманске на 29 августа

В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 29 августа.



С 08.00 28.08.2017 до 24.00 30.08.2017 опрессовка тепловых сетей от ЦТП 202, 203, 62, 69 кв. (ОАО «МЭС») – 68 домов.



ОТ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 23.59 ул. Героев-североморцев, 9/3

ул. Героев Рыбачьего, 13, 15



ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

09.00 – 16.00 ул. Героев Рыбачьего, 29



ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

10.00 – 13.00 пр. Кирова, 38



О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.





/Администрация города Мурманска/