Наталия Бурдина.

В районе губы Кутовая - на полуострове Средний - прошел торжественный митинг. Северяне собрались возле обелиска воинам 135-го стрелкового полка. Это единственное место из наших западных рубежей, где гитлеровцы не смогли перейти границу. Тысячу двести дней бойцы сдерживали натиск врага. Восстановление захоронения началось несколько лет назад. Буквально недавно благоустроена территория вокруг мемориала. Это уже четвертая очередь строительства. И оно — продолжится. Организационную работу на себя взяли заполярные коммунисты.

Депутат Мурманской областной Думы (руководитель фракции КПРФ) Геннадий Степахно: "Здесь не только могила неизвестного солдата, потом мы нашли целый перечень воинов, которые захоронены, а здесь рядышком находится кладбище, где хоронили наших солдат, которые защищали с 1941 года с 22 июня, до 29 октября, когда уже изгнали последнего фашиста с территории Советского Союза, именно здесь, на этом сталинском рубеже. Мы называем его сталинский 10 удар".





