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29.08.2017 08:54

В Мурманске стартовал прием заявок на участие в партийном проекте "Формирование комфортной городской среды" на следующие четыре года

Любовь Дубова.

В столице Заполярья стартовал прием заявок на участие в партийном проекте "Формирование комфортной городской среды" на следующие четыре года. Жители дома номер девять по улице Карла Маркса, настроены решительно. Идеи уже оформлены в визуальный план. Так, на месте большого неухоженного поля собственники хотят видеть детскую игровую и спортивную зону с уличными тренажерами. В проекте также автостоянка и наружное уличное освещение. Оформление всех документов взял на себя совет многоквартирного дома, созданный этим летом.
Председатель общественного совета проекта партии "Единая Россия" "Управдом" Кирилл Чудинов: "Я бы сказал, без функционирующего совета дома это практически   невозможно. Даже в те дома, в которых программа практически готова. Необходимо провести общие собрания. И не только это касается проекта "Городская среда". Вообще, в целом решения по дому, установка нового бойлера и подобные вопросы касаемо ремонта, и обслуживания нельзя решить без активности жителей. Здесь, конечно, советы домов помогают и решают эти проблемы".
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