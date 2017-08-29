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29.08.2017 08:38

Кировский бассейн "Дельфин" к новому сезону преобразился

Елена Ямаш.

В спортобъекте стало светлее и теплее. Основной акцент ремонтных работ тепло- и энергосбережение. Минувшей зимой специалисты с тепловизорами обследовали все уголки здания, и оказалось, что оно несет огромные теплопотери, и буквально, греет улицу. Как оказалось, проблема в окнах, которые не держали тепло. Летом в здании заменили окна, запустили сауну, отреставрировали раздевалки, а также приготовили для кировчан и гостей города новинку – ночное купание в подсвеченной воде.
Антон Рассказов директор МАУ СОК "Горняк": "Наша замечательная чаша, которая в этом году была значительно обновлена, теперь имеется новая возможность. В вечернее время, когда темнеет за окном, мы сможем включать дополнительную подсветку. Она создаст новый образ бассейну, он станет более привлекательным, приятным".
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