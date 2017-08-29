В Мурманском ОМОНе прошел урок для юнармейцев из Североморска

Светлана Деменева.

Сотрудники Росгвардии рассказали детям о своей службе. В программе занятий - теоретическая часть. Видеоролики, вопросы и ответы. Самое интересное - рассказ об оружии, которое используют сегодня сотрудники Росгвардии. Такие встречи проводятся регулярно. Их цель - патриотическое воспитание. Не исключено, что кто-то из ребят решит связать свою судьбу с правоохранительными службами.

Начальник медицинской части ОМОН Управления Росгвардии Мурманской области Дмитрий Иванов: "В последующем очень хотелось бы надеяться, что вернутся к нам проходить военную службу или поступать в высшие военные учебные заведения".





