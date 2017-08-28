40 процентов учащихся из других регионов страны. Мурманская "Нахимовка" открыла двери для курсантов и их родителей

Андрей Зайцев.

Они будут первыми. Сегодня в мурманском филиале военно-морского училища им. Нахимова началась регистрация курсантов. 240 мальчишек со всей страны перешагнули порог своей альма-матер. Где будут жить, учиться, расти достойными сынами своего Отечества?

Здесь всё для будущих курсантов новое. От команд до мебели. Как говорят военные, единообразно и качественно. Кубрики, которые сами мальчишки уже сравнили с пятизвёздочными отелями, отличаются лишь одной составляющей.

Офицер-воспитатель филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Александр Неверцов: "Единственная разница - это художественное оформление кубриков. В каждом кубрике своя репродукция картины на морскую тематику".

Здесь же первые примерки формы, которая на ближайшие годы станет их основной одеждой в будни и праздники. Сегодня главная работа шла в комнатах отдыха, где проходило заполнение документов, общение с наставниками и психологами.

Психолог филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Инна Зеймал: "Конечно, очень переживают о том, что далеко будут от родителей, будут жить здесь, а не находиться в домашних условиях".

Первого сентября для 240 вчерашних школьников со всей страны в Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища начнётся новый этап в жизни, самый важный. Здесь им придётся впервые выбирать, кем быть.

Воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Евгений Недовесов: "Офицером цель была стать. Офицером морским военным - как отец".

Воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Леонид Княжев: "Форма удобная, сидит хорошо. Даже несколько комплектов выдали. Я, честно говоря, удивился, что нам выдали 12 маек. В будущем я хочу стать командиром атомной подводной лодки".

Воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Степан Филиппов: "Выпал шанс, что тут Нахимовское строится, решил сюда. Ни в чём никогда нельзя быть уверенным до конца, но я считаю, справлюсь. Потому что Родине служить".

Педагоги переживают не меньше родителей и воспитанников, но сегодня, говорят, страх и волнение отошли на второй план. Кадровый состав высочайшего уровня - 800 резюме на 155 мест. Надо сделать всё, чтобы у будущего офицера детство раньше времени не закончилось.

Начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в г. Мурманске Алексей Максимчук: "Детство не закончится. Дети как есть дети, так и будут, мы это всё прекрасно понимаем. Поэтому в этом году, когда мы подбирали воспитателей, я принял решение, в 5 класс на каждый класс один из воспитателей - это женщина, которая будет являться классной мамой".

30 августа учебный городок оживёт. Его хозяева - будущие нахимовцы - переедут в свой второй дом. Звание курсантов они получат после торжественного посвящения.

Ещё не нахимовцы, пока лишь воспитанники, они впервые сегодня увидели эту лестницу с бюстами прославленных адмиралов. Новое поколение будущих военно-морских офицеров России готово начать свой путь в столице Кольского Заполярья.







