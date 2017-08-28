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28.08.2017 18:05

В поликлиниках Апатитов и Кировска после ремонта и переоснащения внедрены системы управления электронной очередью

Заместитель губернатора Инна Погребняк в ходе рабочей поездки посетила медицинские учреждения Апатитов и Кировска, относящиеся к Апатитско-Кировской Центральной городской больнице. В поездке также принял участие первый заместитель министра здравоохранения региона Роман Москвин.

В государственной программе Мурманской области «Развитие здравоохранения» на 2017 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 5,3 млн рублей на ремонт помещений на первом этаже взрослой поликлиники в Апатитах в рамках проекта «Доброжелательная регистратура» и 2 млн рублей – на оснащение поликлиники мебелью.

Заместитель главы региона отметила, что на сегодняшний день выполнены все отделочные работы, замена инженерных коммуникаций, систем освещения, монтаж перегородок с организацией пространства холла, регистратуры, картохранилища, гардероба. После ремонта помещения оснащены новой мебелью и системами управления электронной очередью.

В 2016 году в рамках программы «Развитие здравоохранения» за счет средств областного бюджета выполнен ремонт помещений на первом этаже здания взрослой поликлиники в Кировске, помещения также оснащены новой мебелью. В настоящее время установлена и внедрена система электронной регистратуры.

Работы по внедрению медицинской электронной системы в учреждении в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между правительством Мурманской области и АО «ФосАгро» общей стоимостью 30 млн рублей выполнены за счет сил и средств предприятия.

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