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28.08.2017 18:30

Местное производство. В Туломе под аккомпанемент народных коллективов развернулась ярмарка заполярного агропрома

Татьяна Нестерова.

Парная телятина, свежие молочные продукты, овощи. Ярмарка заполярного агропрома развернулась в Туломе. В итоге получился настоящий праздник с угощениями, песнями и с танцами.
На сельскохозяйственной ярмарке в Туломе  выращенную и произведенную на Кольской земле продукцию представили предприятие "Тулома", пятнадцать крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.
Сытно, вкусно, полезно. Натуральные продукты северных сельхозпроизводителей пользуются огромным спросом.Очередь к прилавкам с продуктами - тому подтверждение.
Директор ГОУСП "Тулома" Екатерина Бугаенко: "Очень рада, что получилась ярмарка, получился праздник для мурманчан и туломчан".
Сегодня развитие сельскохозяйственного производства активно поддерживает правительство области, власти Кольского района ежегодно пяти начинающим фермерам и хлебопекам выделяют на развитие по 150 тысяч рублей.
Глава администрации муниципального образования Кольский район Александр Лихолат: "На территории Кольского района функционирует 16 сельскохозяйственных предприятий, 7 крестьянско-фермерских, 60 личных подсбных хозяйств, а огородников не сосчитать".
Тяга к земле у многих северян в крови. Владимир Животкевич фермерством решил заняться 9 лет лет назад. Получилось. Решил расширяться. В этом году на полученный из областного бюджета грант - 3 миллиона рублей - приобрел кормозаготовительное оборудование.
Фермер (п. Пушной) Владимир Животкевич: "Содержу коров, развожу свиней, торгую своей продукцией. Приглашаю в гости к нам приехать и посмотреть".
Тружеников села - участников ярмарки - организаторы торжественно поблагодарили за труд и вручили памятные награды. Состоялись различные конкурсы, презентации, детвору порадовала выставка домашних животных. Порядок на ярмарке обеспечили местные казаки.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Хочется поблагодарить всех тружеников, которые работают в сложных климатических условиях при непростой экономической ситуации".
Ярмарочный формат торговли вносит в нашу современную, хлопотную жизнь элемент действительно яркого праздника. Здесь и продукты свежие купишь, и с земляками пообщаешься, да еще и позитивной энергией зарядишься.



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