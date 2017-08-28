Мужественная и опасная работа. В Кировске свой профессиональный праздник отметили горняки

Артем Дашевский.

Мужественная и опасная - такая работа. Свой профессиональный праздник отметили горняки. Эпицентр торжеств в Мурманской области, конечно, в Кировске. Предприятие "Апатит" постаралось порадовать виновников торжества, жителей и гостей города.

Единственный день в году, когда можно почувствовать себя машинистом тяжелой техники. Это подарок для самых маленьких жителей города. Выставка современного оборудования предприятия "Апатит". Главный праздник Кировска - День горняка. Жители города, гости выстраиваются в большую колонну. Под звуки духового оркестра - праздничное шествие.

Сегодня Кировск чествует тех, без чьего тяжелого ежедневного труда невозможно представить город. Праздник действительно общенародный. Практически в каждой семье есть человек, кто ежедневно спускается под землю и открывает новые горизонты выработки.

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк: "Я от всей души хочу поздравить вас и пожелать вам здоровья и благополучия, материального достатка вашим семьям".

От губернатора Мурманской области благодарности за нелегкий труд. От руководства "ФосАгро" - памятные знаки и звания почетного работника отрасли.

Генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей Гурьев: "Сегодня ваша работа действительно является ключевой. Мы уходим в подземные горизонты, в новые выработки и, конечно же, дальнейшее будущее предприятия находится в наших с вами руках".

По традиции в День горняка праздничный розыгрыш от профсоюзной организации. А яркую шоу-программу раскрасили "цветные люди" - перфоманс-шоу из Москвы.

Мотокросс, перфомансы, уличные спектакли, торжественное шествие и, конечно, большой праздничный концерт. Это День горняка в Кировске. И буквально через несколько минут решится главная интрига - кто станет лучшим горняком 2017 года.

Игорь Ильич - машинист экскаватора - на предприятие уже 30 лет. Сам родом из города Шахты Ростовской области. После службы на Северном флоте решил остаться в Заполярье. Признается, не рассчитывал, что уедет со своего профессионального праздника на новом автомобиле. Традиционный подарок от предприятия "Апатит".

Лучший горняк 2017 года Игорь Кочетков: "Интрига была до самого последнего дня - намеки-намеки, но даже мне не говорили. Хороший подарок сделали".

До самого заката - большая развлекательная программа. На сцене звезды российской эстрады. Юрий Шатунов и Наташа Королева.

Заслуженная артистка России Наташа Королева: "Сил и здоровья, это очень важно. Действительно это все непросто, особенно тем людям, которые спускаются туда вниз, в шахты. Чтобы здоровье их никогда не подводило".







