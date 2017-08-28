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28.08.2017 17:50

В целях лесовосстановления в Мурманской области выращено порядка миллиона сеянцев сосны

Перспективы осеннего лесокультурного сезона, стартовавшего в Мурманской области, стали одной из тем оперативного совещания под руководством губернатора Марины Ковтун. О плане лесовосстановительных работ доложил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Руусалеп.

В докладе было отмечено, что за 2016 год площадь хвойных лесов в Мурманской области увеличилась приблизительно на 1000 гектаров. Этому способствуют как естественные факторы, среди которых уменьшение площадей лесных пожаров и процессы естественного заращивания, так и ежегодно организуемые министерством мероприятия по лесовосстановлению.

Так, в 2017 году на землях лесного фонда запланировано искусственное лесовосстановление на площади свыше 350 га. На 880 га пройдут работы по содействию естественному лесовосстановлению. Уход за лесными культурами будет осуществлен на 303 га. Для обеспечения лесовосстановления в теплицах выращено 945 тысяч штук сеянцев сосны, выполнена подготовка почвы под лесные культуры на площади более 190 га.

«Кроме того, в текущем году в рамках проводимого Года экологии запланировано проведение двух акций по посадке деревьев: «Всероссийский день посадки леса» и «Живи, лес!». Первая акция была проведена весной, в ней приняли участие более 300 человек, высажено около 15 тысяч деревьев. Акция «Живи, лес!» запланирована на начало сентября», – отметил Дмитрий Руусалеп.

Губернатор поручила руководству министерства природных ресурсов и экологии держать эту работу на контроле.

/ Управление по взаимодействию со СМИ /  
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