Подготовка к отопительному сезону - главная тема сегодняшнего оперативного совещания в региональном правительстве

Елена Ямаш.

Совещание - не по традиции - сразу же началось с поручений главам администраций. В социальных и образовательных учреждениях тепло должно появиться не позднее 30 августа - это означает, что отопление там необходимо подключить заранее. Муниципалам - взять процесс под личный контроль. О подготовке к "зимней кампании" отчитались главы Александровска, Видяево, Мончегорска и Оленегорска. В общем все идет в штатном режиме - системы подготовлены, запас топлива формируется, паспорта готовности оформляются. Последнему пункту некоторые муниципалитеты рапортуют о стопроцентной готовности.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Я прошу вас обеспечить тепло в школах, садиках, соцобъектах. Чтобы нашим детям и больным в больницах, медикам работалось комфортно. А дети бы пришли в теплые помещения".

Продолжают региональную повестку вопросы развития амбулаторной и поликлинической помощи. По мнению главы региона, одна из первоочередных задач - развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе. В Чапоме и Варзуге не совсем обычные ФАПы - с жилыми блоками - откроются в этом году.

Министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин: "В чем особенность - там не только ФАПы строятся, но и рядом жилые блоки: квартиры для проживания фельдшера и семьи фельдшера. Условия будут со всеми удобствами".







