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28.08.2017 16:30

Более 10 тысяч человек стали гостями военно-технического форума "Армия-2017" на Северном флоте

Светлана Деменева.

На Северном флоте завершен военно-технический форум. Он прошел во второй раз. Особое внимание уделено арктической составляющей. Мероприятий во время форума было много. Это и масштабные учения тыловых служб и боевых расчетов. Историческая реконструкция боев на Севере и спортивные мероприятия. Форум проходил не только в Мурманской области - в Дудинке, на Таймыре и в Норильске. Для показа открыли эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" и большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко". Завершились мероприятия форума "Армия-2017" на Северном флоте акцией "Военная служба по контракту - твой выбор". По различным подсчетам гостями военно - технического форума стали больше 10  тысяч человек.
Командующий Северным флотом Николай Евменов: "Я считаю, большой интерес у гражданского населения к Вооруженным силам связан со значением Вооруженных сил в обороне государства - идет освоение Севера - идет освоение Севморпути, защита интересов Государства в Арктическом регионе".
Широко представлена была техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс "Бастион", бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10", "Гранат-4" и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства. Гости и участники форума увидели  новейшие образцы гусеничных и колёсных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктической зоны. В Дудинке в период форума прошло посвящение в юнармейцы. 160 юношей и девушек вступили в ряды Юнармии.



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