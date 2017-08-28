Губернатор Марина Ковтун приняла участие в селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева, посвящённом готовности системы образования к началу учебного года

Артем Дашевский.

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в селекторном совещании под руководством Дмитрия Медведева. Его посвятили готовности системы образования к началу учебного года. Открывая заседание, глава правительства отметил, что в этом году по всей стране учиться придёт около 30 миллионов детей и молодёжи. Только за школьные парты сядет 15,5 миллионов школьников, это почти на миллион больше, чем год назад. Из них 1,8 миллион детей пойдут в первый класс.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: "В этом году первоклассников у нас будет больше, чем в прошлом. На сто тысяч человек. Число детей, которые ходят в детские сады также увеличивается. Составит почти 7,3 миллиона человек. Еще большое количество детей отправятся в колледжи и училища".

1 сентября в Мурманской области начнут работу 497 образовательных организаций, в том числе 165 школ; 234 детских сада; 72 учреждения дополнительного образования; 17 - профессионального; 5 детских домов и 4 учреждения иного типа. На сегодня все они приняты областной и муниципальными комиссиями.







