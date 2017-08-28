Прокуратурой области в рамках учебно-методического семинара проведена деловая игра «Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей»

В рамках подготовки к введению процедуры рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей в районных (городских) судах, назначенному на 01.06.2018, в прокуратуре области 25 августа 2017 состоялся семинар, в процессе которого с участием работников городских, районных, окружных и специализированных прокуратур проведена деловая игра «Особенности рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей».



В ходе деловой игры работники аппарата прокуратуры области, имеющие опыт поддержания обвинения в суде присяжных, на примере конкретного уголовного дела продемонстрировали государственным обвинителям из прокуратур районного звена порядок и особенности формирования коллегии присяжных, судебного следствия и прений сторон по делам, рассматриваемым в таком составе суда.



В дальнейшем аппарат прокуратуры области на постоянной основе будет проводить мероприятия, связанные с подготовкой государственных обвинителей к введению суда присяжных в судах районного уровня.



/ Прокуратура Мурманской области /



