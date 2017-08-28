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28.08.2017 17:40

В уклонении от призыва на военную службу подозревается житель города Североморска

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы) в отношении 18-летнего жителя города Североморска.
По данным следствия, он состоял на учете в отделе военного комиссариата Мурманской области по городам Североморск и Островной, и при первоначальной постановке на воинский учёт прошёл медицинскую комиссию, по заключению которой признан годным к службе в Вооруженных силах Российской Федерации.
Призывник лично под роспись получил повестки о необходимости прибыть в отдел военного комиссариата в июне 2017 года для проведения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, однако по повесткам не прибыл и уважительных причин своей неявки не представил.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.
Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, в соответствии Федеральным законом № 53-ФЗ от 28.03.1998 года «О воинской обязанности и военной службе» должны нести обязанность по защите Отечества и подлежат призыву на военную службу.
Статья 59 Конституции РФ, гласит: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации несет военную службу в соответствии с федеральным законом».

/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/
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