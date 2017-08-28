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28.08.2017 17:25

29 августа состоится традиционное августовское педагогическое совещание работников образования Мурманской области

Темой очередного совещания для педагогического сообщества Мурманской области в преддверии начала нового учебного года станет «Мурманская область: от качественного образования – к успешной личности».

В мероприятии примут участие руководители, заместители руководителей и специалисты муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители методических служб; руководители образовательных организаций Мурманской области.

В рамках совещания будут работать тематические выставочные экспозиции: «Инновационный потенциал системы образования Мурманской области». Планируется работа секций «Дошкольное образование: развивающее и развивающееся», «Развитие вариативных форм дошкольного образования», «Универсальные учебные действия для образования и жизни», «Организация внеурочной деятельности и достижение новых образовательных результатов в соответствии с ФГОС общего образования», «Продвижение чтения: читательская компетенция учащихся – основа непрерывного образования», «Развитие инклюзивного образования: проблемы, инновации», «Формирование системы учительского ростка как инструмента управления качеством образования в школе», «Развитие внутренней системы оценки качества образования: преемственность в оценивании результатов образования», «Индивидуализация дополнительного образования: поиск, пути, решения», «Формирование позитивной модели поведения школьника», «Реализация в 2017/2018 учебном году федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий».

Работа секций пройдет на базе ГАУДО МО «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» (г. Мурманск, пр-т Героев-североморцев, д. 2), ГАУДПО МО «Институт развития образования» (г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а), ГАПОУ МО «Мурманский колледж экономики и информационных технологий» (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 60). Начало в 11.00.  

/Министерство образования и науки Мурманской области/
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