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28.08.2017 17:10

Дорожные полицейские в Коле напомнили юным пешеходам правила перехода через проезжую часть

В рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району провели в Коле акцию для юных участников дорожного движения «Переходи на зеленый!».

В рамках мероприятия  сотрудники Госавтоинспекции задавали юным пешеходам тематические вопросы,  напоминая  о необходимости соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах исключительно на разрешающий сигнал светофора, предварительно посмотрев по сторонам.  А совсем юные помощницы полицейских - воспитанницы детского сада Арина и Полина - за правильные ответы поощряли всех участников акции, раздавая им конфеты и воздушные шарики зеленого цвета как символ безопасности  на  регулируемых пешеходных переходах.

Юные пешеходы активно отвечали на вопросы, обещая быть внимательными и дисциплинированными на дороге.

Стоит отметить, что профилактические мероприятия и акции «Внимание, дети!» проходят в преддверии нового учебного года на территории всех муниципальных образований Заполярья. Главная цель этих мероприятий, отмечают в ГИБДД, – напомнить школьникам, вернувшимся с летних каникул, Правила дорожного движения, чтобы дети без происшествий снова стали полноправными участниками дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области
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