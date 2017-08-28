Дорожные полицейские в Коле напомнили юным пешеходам правила перехода через проезжую часть

В рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Кольскому району провели в Коле акцию для юных участников дорожного движения «Переходи на зеленый!».



В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции задавали юным пешеходам тематические вопросы, напоминая о необходимости соблюдать правила и переходить дорогу только в установленных местах исключительно на разрешающий сигнал светофора, предварительно посмотрев по сторонам. А совсем юные помощницы полицейских - воспитанницы детского сада Арина и Полина - за правильные ответы поощряли всех участников акции, раздавая им конфеты и воздушные шарики зеленого цвета как символ безопасности на регулируемых пешеходных переходах.



Юные пешеходы активно отвечали на вопросы, обещая быть внимательными и дисциплинированными на дороге.



Стоит отметить, что профилактические мероприятия и акции «Внимание, дети!» проходят в преддверии нового учебного года на территории всех муниципальных образований Заполярья. Главная цель этих мероприятий, отмечают в ГИБДД, – напомнить школьникам, вернувшимся с летних каникул, Правила дорожного движения, чтобы дети без происшествий снова стали полноправными участниками дорожного движения.



Пресс-служба УМВД России по Мурманской области