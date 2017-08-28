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28.08.2017 14:22

На полях Мурманской международной деловой недели пройдет инвест-сессия

16 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели откроется V инвест-сессия «Презентация инвестиционных проектов в сфере туризма Мурманской области». Инвест-сессия направлена на привлечение инвесторов в развитие инфраструктуры туризма (развитие туристско-рекреационных кластеров) в регионе. Ее участниками станут инвесторы и инициаторы инвестиционных проектов, представители профильных органов власти региона и местного самоуправления муниципальных образований, организации инфраструктуры поддержки предпринимательства Мурманской области, туроператоры, кредитные учреждения.

На полях инвест-сессии запланировано награждение победителей программы «Полярный Инвест-экспресс – 2017».

Организаторы инвест-сессии – Корпорация развития Мурманской области, региональное министерство развития промышленности и предпринимательства при поддержке Центра кластерного развития Мурманской области. Подробную можно получить по телефонам 8-921-512-57-65 (Сидоренко Ольга Владимировна), 8-921-270-01-08 (Родина Екатерина Сергеевна).

С другими новостями Мурманской международной деловой недели можно ознакомиться на сайте министерства экономического развития Мурманской области, в группе ведомства в социальной сети «Вконтакте», а также по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW.




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