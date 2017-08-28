Совершить путешествие по самым заповедным уголкам нашей страны. В областном центре готова к открытию фотовыставка "Первозданная Россия"

Светлана Деменева.

С первого сентября открывается для свободного посещения самая популярная фотовыставка страны "Первозданная Россия". Она уже разместилась на четвертом этаже торгового центра "Мурманск Молл". Выставка уникальная. 120 фотографий в большом формате из разных концов страны. Природа и животные. Редкие кадры, которые удалось снять любителям. В рамках Года экологии - это подарок жителям Мурманска от компании СУЭК и "Мурманского морского торгового порта". В течение 2017 года СУЭК поддерживает проведение фотовыставки "Первозданная Россия" во всех регионах, где расположены предприятия компании. В том числе - Мурманская область.

Генеральный директор ПАО "Мурманский морской торговый порт" Александр Масько: "Это помимо того, что расширяет географию визуальную - оно еще многих сподвигнет, чтобы побывать в этих прекрасных местах. Якутия, На Дальнем Востоке, На Кольском полуострове. Я уверен, что оно будет полезно и востребовано жителями и гостями Мурманской области".

Фотовыставка "Первозданная Россия" - часть одноименного общероссийского культурно-просветительского проекта. Он реализуется с 2014 года при поддержке Совета Федерации, нескольких министерств и Русского географического общества. На выставке можно совершить путешествие по самым заповедным уголкам нашей страны. Есть 2 работы мурманских фотографов. Работать выставка будет бесплатно целый месяц.

Председатель Мурманского отделения РГО Денис Моисеев: "Вот недавно завершился очередной конкурс "Самая красивая страна", сейчас уже идет оценка этих работ. Жители нашей области могут принять участие в следующем году. Помимо денежных призов это признание общественности".







