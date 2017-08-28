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28.08.2017 14:30

В Мурманске состоялось совещание по вопросу ремонта домов, являющихся объектами культурного наследия регионального значения

Любовь Дубова.

На время капитального ремонта с домов культурного наследия в Мурманске уберут все вывески, провода и кондиционеры. Посодействовать в этом должны управляющие компании и ТСЖ. И это ключевая тема сегодняшнего рабочего совещания с "жилищниками" в администрации Октябрьского округа. Каждый элемент на доме имеет своего владельца. Найти собственников и убедить в необходимости демонтажа конструкций - задача не всегда простая. На встрече все заинтересованные стороны постарались выработать механизм, который ускорит процесс.
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Самое главное, что все стороны, что называется - все участники процесса - хорошо понимают ту задачу, которую нужно выполнить в достаточно короткие сроки. Понятно, что сегодня вывески, остекление балконов, все это затрудняет работу подрядных организаций. И понятно, что все эти вопросы могут решить - и должны решить - управляющие компании, как организации, которые занимаются управлением домами".
На сегодняшний день подрядчики одновременно начали ремонт свыше 20 домов культурного наследия регионального значения. Основные объекты - в самом центре Мурманска. График достаточно жесткий. И зависит он не только от погоды. А также от загруженности зданий дополнительными конструкциями. И в этом вопросе отдельное внимание - остекленным балконам.
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области Александр Емельянцев: "Некоторые люди получали, некоторые не получали разрешение на обустройство своих балконов. А сейчас же домам  придается исторический вид. Надо все эти вопросы решать со всеми сторонами, в том числе и собственники, и администрация, и отдел культуры, и строители".
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