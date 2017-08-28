Заполярье накрыла "Ночь кино". Мурманская область второй раз присоединилась к Всероссийской акции

Любовь Дубова.

"Ночь кино" в День кино. Мурманская область второй раз присоединилась к Всероссийской акции. На несколько часов кинозалами стали уютные гостиные Дворца культуры имени Кирова. Вход свободный. В программе - развлекательные площадки для маленьких гостей. Для них же мультфильм "Снежная королева 3: огонь и лед". Зрителям представили также три полнометражных фильма - приключенческий "Время первых", комедия "Кухня. Последняя битва" и военная драма "28 Панфиловцев". Всё это новинки 2017 года в российском кинопрокате. Именно эти картины, вместе с северянами, выбрали жители со всей страны из 15 предложенных вариантов. Голосование проводил Фонд кино.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Подобные события, они всегда, тем более в конце лета, тем более при такой погоде, привносят яркий солнечный луч, создают позитивное настроение и популяризируют наше отечественное кино, которое, на мой взгляд, сейчас переживает очередное этап своего возрождения".

В акции "Ночь кино" приняли участие и другие учреждения культуры региона. Свою площадку в стенах Дворца организовал краеведческий музей. И пригласил гостей на выставку "Притяжение Севера". Областная детско-юношеская библиотека представила программу "Солнечная, голубая, зеленая, живая, - такого цвета моя планета!" Библиотека для слепых и слабовидящих показала фильм.

Пресс-секретарь областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Виктория Мохнаткина: "В рамках акции проходил просмотр кинофильма "Кука" с тифлокомментариями. Это как раз просмотр фильма для людей, которые плохо видят. Диктор "закадрово" описывает, что происходит во время фильма и люди могут таким образом как-бы видеть картинку"





