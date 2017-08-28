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28.08.2017 13:40

В Оленегорске сотрудники Росгвардии за полчаса выявили двух пьяных водителей

Ночью находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г. Оленегорску задержал с промежутком в полчаса двух водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения.
В первом случае сотрудники Росгвардии обратили внимание на автомобиль марки «ВАЗ», который двигался без включенного ближнего света. Данный автомобиль был остановлен, документов при водителе не оказалось, речь его была невнятная и присутствовал сильный запах алкоголя. На место происшествия был вызван наряд ДПС для дальнейшего разбирательства и освидетельствования задержанного на состояние алкогольного опьянения.
Через полчаса сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии остановили автомобиль марки «БМВ», который двигался по проезжей части, виляя из стороны в сторону. Документы водитель предъявить не смог, сказав, что забыл их дома, а водительского удостоверения лишен. У данного гражданина также присутствовали признаки алкогольного опьянения. Мужчина был передан сотрудникам ДПС.
Оказалось, что оба гражданина, 1979 и 1993 годов рождения, в настоящее время лишены права управлять транспортным средством за подобное правонарушение, поэтому в отношении них сотрудниками полиции возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

/Управление Росгвардии по Мурманской области/
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