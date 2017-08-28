Житель города Кировска подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.131 УК РФ (половое сношение с несовершеннолетней с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей).



По версии следствия подозреваемый, в ночь с 25 на 26 августа 2017 года, с целью удовлетворения своих половых потребностей завел несовершеннолетнюю, 2003 года рождения, в лесопарковую зону, расположенную городе Кировске Мурманской области, где с применением насилия совершил с ней половое сношение.



В настоящее время злоумышленник задержан, в ближайшее время следствием перед судом будет заявлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.



/Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области/