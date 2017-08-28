Начался прием заявок на обучение в детском технопарке «Кванториум»

В областном центре дополнительного образования «Лапландия» началась запись детей на выбранные направления, в том числе на занятия в детском технопарке «Кванториум» – масштабной инновационной площадке с новейшим оборудованием. Работы по запуску технопарка вошли в финальную стадию: заканчивается ремонт, монтируется оборудование, готовятся методические материалы. Первые занятия состоятся уже в конце сентября.



«Кванториум» – это не только обучающая и стажировочная площадка, но и мотивирующая интерактивная образовательная среда, включающая лектории, коворкинг, медиа-библиотеку, музей науки. Юные северяне смогут заниматься техническим творчеством и научной работой под руководством педагогов и в тесном сотрудничестве с учеными и инженерами по таким направлениям, как «Робоквантум», «IT-квантум», «Геоквантум», «Биоквантум», «Промдизайн-квантум», «Hi-Tech цех».



Работа «Кванториума» и других детских объединений центра «Лапландия» будет представлена 23 сентября на традиционном Дне открытых дверей.



Всю необходимую информацию о работе направлений можно получить уже сейчас. На сайте центра «Лапландия» в разделе «Для родителей» размещен список необходимых документов и форма заявления. Задать вопросы можно также по телефону учебно-методического отдела (8152) 43-65-33 и в группе центра в социальной сети «В Контакте».



Подробная информация о детском технопарке «Кванториум» представлена на сайте и в группе в социальной сети «ВКонтакте».









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