В Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки

В полицию Мурманска 27 августа после 15.30 поступило сообщение от жительницы областного центра 1938 года рождения о том, что ее на остановке в Ленинском округе областного центра ограбил неизвестный мужчина.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что к пожилой женщине подошел неизвестный мужчина и потребовал кошелек. Пенсионерка, так как никого рядом не было, испугалась и отдала грабителю свое имущество. В кошельке была одна тысяча рублей. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления, а потерпевшая вызвала полицию.

Пенсионерка описала мужчину. Спустя непродолжительно время наряд ППС, заметив на улице похожего по ее описанию мужчину, задержал его и доставил в ленинский отдел полиции.

Сотрудниками уголовного розыска задержанный – ранее судимый за кражи безработный житель областного центра 1987 года рождения – был опрошен и полностью изобличен в содеянном. Похищенные у пенсионерки денежные средства он уже успел потратить.

По факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/







