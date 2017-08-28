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28.08.2017 16:00

В Мурманске по горячим следам задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки

В полицию Мурманска 27 августа после 15.30 поступило сообщение от жительницы областного центра 1938 года рождения о том, что ее на остановке в Ленинском округе областного центра ограбил неизвестный мужчина.
На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы. Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что к пожилой женщине подошел неизвестный мужчина и потребовал кошелек. Пенсионерка, так как никого рядом не было, испугалась и отдала грабителю свое имущество. В кошельке была одна тысяча рублей. Злоумышленник сразу же скрылся с места преступления, а потерпевшая вызвала полицию.
Пенсионерка описала мужчину. Спустя непродолжительно время наряд ППС, заметив на улице похожего по ее описанию мужчину, задержал его и доставил в ленинский отдел полиции.
Сотрудниками уголовного розыска задержанный – ранее судимый за кражи безработный житель областного центра 1987 года рождения – был опрошен и полностью изобличен в содеянном. Похищенные у пенсионерки денежные средства он уже успел потратить.
По факту в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.


/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/

 
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