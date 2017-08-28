Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» проведут в Заполярье

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 01.02.2017 № 151 «Об утверждении Плана областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год», в целях развития туристско-краеведческого направления дополнительного образования детей, организации и проведения исследовательской работы с обучающимися, изучения истории, традиций и культуры родного края в период с 1 сентября по 10 декабря 2017 года проводится региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».
В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте 14-18 лет.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Археология»;
«Военная история. Поиск»;
«Культурное наследие»;
«Природное наследие. Юные геологи»;
«Родословие»;
«Школьные музеи. История детского движения. История образования»;
«Земляки. Исторический некрополь России»;
«Летопись родного края»;
«Литературное краеведение. Топонимика»;
«Экологическое краеведение»;
«Этнография»;
«Великая Отечественная война»;
«Историческое краеведение»;
«Культура и фольклор родного края»;
«Экологический туризм»;
«Юные экскурсоводы».
/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/