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28.08.2017 15:00

Региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество» проведут в Заполярье

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 01.02.2017 № 151 «Об утверждении Плана областных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2017 год», в целях развития туристско-краеведческого направления дополнительного образования детей, организации и проведения исследовательской работы с обучающимися, изучения истории, традиций и культуры родного края в период с 1 сентября по 10 декабря 2017 года проводится региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество».

В Конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных организаций Мурманской области в возрасте 14-18 лет.

 Конкурс проводится по следующим номинациям:

    «Археология»;
    «Военная история. Поиск»;
    «Культурное наследие»;
    «Природное наследие. Юные геологи»;
    «Родословие»;
    «Школьные музеи. История детского движения. История образования»;
    «Земляки. Исторический некрополь России»;
    «Летопись родного края»;
    «Литературное краеведение. Топонимика»;
    «Экологическое краеведение»;
    «Этнография»;
    «Великая Отечественная война»;
    «Историческое краеведение»;
    «Культура и фольклор родного края»;
    «Экологический туризм»;
    «Юные экскурсоводы».

/ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия"/
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