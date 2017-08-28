Прокуратурой Мурманской области проведена встреча с предпринимателями Ловозерского райна

Прокуратурой области совместно с министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Мурманской области 24 августа 2017 года осуществлен выезд в с. Ловозеро Ловозерского района для встречи с представителями субъектов предпринимательской деятельности.



В ходе встречи представителями прокуратуры даны разъяснения действующего законодательства в сфере осуществления государственными и муниципальными органами контроля (надзора) проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе о проведении внеплановых проверок, формирования планов проверок на 2018 год, внесении сведений о проведенных проверках в ФГИС «Единый реестр проверок» и иным вопросам.



/ Прокуратура Мурманской области /



