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28.08.2017 13:45

В УФСИН России по Мурманской области прошел слет молодых сотрудников

В региональное управление на мероприятие прибыли 14 молодых сотрудников, которые в августе начали свою служебную деятельность в учреждениях уголовно-исполнительной системы области после окончания ведомственных вузов ФСИН России.
Традиционно данные сборы проводятся в конце августа. К этому времени выпускники уже успевают немного освоиться на новом месте службы, познакомиться с коллективами подразделений.
Перед молодыми офицерами выступили представители руководства УФСИН, начальники отделов и служб, а также председатель  региональной общественной организации ветеранов УФСИН.
Специалисты Управления в своих выступлениях раскрыли широкий спектр вопросов служебной деятельности от соблюдения прав и законных интересов содержащихся в учреждениях УИС до социальных гарантий сотрудникам.
Особое внимание было уделено вопросу соблюдения требований антикоррупционного законодательства. Ребятам рассказали об уловках, которые используют некоторые осуждённые для манипулирования людьми с целью вовлечения в неслужебную связь, а также довели алгоритм действий при возникновении подобных ситуаций.
Программой сборов было также предусмотрено прохождение молодыми сотрудниками тестирования на знание нормативной базы и сдача контрольных зачётов по физической и огневой подготовке.
Все молодые офицеры отлично справились с теоретической частью зачёта, показали высокий уровень владения боевыми приёмами борьбы и пистолетом Макарова. Особенно удивили результаты девушек, которые с лёгкостью поразили мишень в самое «яблочко».  
Стоит отметить, что молодых ребят, которые в этом году пришли на службу в УИС региона, отличает не только хорошая базовая подготовка по выбранным специальностям, но и широкий спектр интересов. Есть среди них перворазрядники и кандидаты в мастера спорта по плаванию и боевым искусствам, музыканты, художники и профессиональные танцоры.
Во время слёта впервые в истории УФСИН России по Мурманской области Почётная грамота Директора ФСИН России за заслуги в повышении престижа службы в УИС была вручена молодому специалисту -выпускнику Воронежского института ФСИН России. Этой награды Егор Грачёв был удостоен за активную жизненную позицию и участие в различных образовательных, культурных и спортивных проектах в составе команды вуза.

/Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области/
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