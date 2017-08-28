Мощи великомученика Георгия Победоносца доставят в Кафедральный храм Умбы

В Кафедральный храм Воскресения Христова посёлка Умба 8 сентября с.г. будет доставлена икона с частицей мощей великого подвижника и мученика первых веков христианства Георгия Победоносца, являющегося покровителем русского воинства и одним из самых почитаемых чудотворцев Православия. Торжества продлятся с 8 по 18 сентября и будут сопровождаться непрерывными богослужениями. Воскресенский приход посёлка Умба ждёт прихожан и паломников, чтобы разделить с ними радость молитвенного общения с этим великим святым.



Храм будет открыт ежедневно с 10 до 14 часов, а так же во время богослужений.



/Североморская епархия/