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28.08.2017 11:50

Мощи великомученика Георгия Победоносца доставят в Кафедральный храм Умбы

В Кафедральный храм Воскресения Христова посёлка Умба 8 сентября с.г. будет доставлена икона с частицей мощей великого подвижника и мученика первых веков христианства Георгия Победоносца, являющегося покровителем русского воинства и одним из самых почитаемых чудотворцев Православия. Торжества продлятся с 8 по 18 сентября и будут сопровождаться непрерывными богослужениями. Воскресенский приход посёлка Умба ждёт прихожан и паломников, чтобы разделить с ними радость молитвенного общения с этим великим святым.

Храм будет открыт ежедневно с 10 до 14 часов, а так же во время богослужений.

/Североморская епархия/
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