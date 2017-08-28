За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы.



25 августа 2017 года примерно в 08 часов 50 минут в Мурманске на проспекте Героев Североморцев водитель автобуса не учел безопасную дистанцию до впереди стоящего троллейбуса. В результате происшествия пассажир автобуса- 68-летняя женщина - обслужена амбулаторно.



25 августа 2017 года около 14 часов 00 минут в Мурманске на территории стоянки водитель автомобиля «ГАЗ» допустил наезд на металлическое ограждение. В результате происшествия пассажир - 32-летний мужчина госпитализирован.



25 августа 2017 года около 22 часов 00 минут в Мурманске на улице Карла Маркса неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на пешехода. В результате происшествия 55-летняя женщина обслужена амбулаторно.



26 августа 2017 года примерно в 10 часов 00 минут в Оленегорске на улице Строительная водитель автомобиля «Рено Логан», выезжая с дворовой территории, не уступил дорогу автомобилю «Инфинити» и допустил с ним столкновение. В результате происшествия водитель «Рено Логан» госпитализирован, водитель автомобиля «Инфинити» с места происшествия скрылся. По данному факту проводится проверка.



26 августа 2017 года в около 21 час 30 минут в Мурманске на улице Старостина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при повороте налево допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия 60-летняя женщина обслужена амбулаторно.



26 августа примерно в 22 часа 00 минут на улице Чумбарова-Лучинского водитель, управляя автомобилем «Ниссан», допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте в непосредственной близости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате происшествия 29-летний мужчина обслужен амбулаторно.



28 августа 2017 года около 16 часов 20 минут в Мурманске на пересечении улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев водитель автомобиля «Аудио», проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Форд», после чего допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ», который в последующем опрокинулся. В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ» - 23-летний молодой человек, пассажир - 26-летний молодой человек, а также водитель автомобиля «Форд» - 29-летний мужчина, - обслужены амбулаторно.



При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1943 нарушения Правил дорожного движения.



27 нарушений допущено пешеходами, 13 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 2 водителей.



Выявлено 6 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1537 нарушений ПДД. 3 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.



Всего было оформлено 45 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).



Напоминаем, что вся административно-применительная деятельность по линии обеспечения безопасности дорожного движения осуществляется сотрудниками ГИБДД в зоне действия видеорегистраторов. Предупреждаем, что за попытку дачи взятки сотруднику полиции предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная статьей 291 Уголовного кодекса РФ.



Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сообщать в полицию обо всех фактах управления водителями транспортными средствами в состоянии опьянения.



Для удобства и экономии личного времени Госавтоинспекция рекомендует воспользоваться услугами Единого портала государственных услуг - http://www.gosuslugi.ru/ или воспользоваться онлайн – сервисами официального сайта Госавтоинспекции России http://www.gibdd.ru/.



УГИБДД УМВД России по Мурманской области



