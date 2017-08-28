Более двух тысяч гостей посетили II Международный поэтический фестиваль «Табуретка»

26 августа в Мончегорске Мурманской области в парке имени Сергея Бровцева выступили авторы из России, Индонезии и Финляндии. Вопреки прогнозам синоптиков, погода в городе металлургов преподнесла приятный сюрприз – весь день было тепло. С нетерпением гости праздника ждали выступление артиста театра и кино Андрея Носкова, который впервые посетил Мончегорск. После выступления известного артиста все желающие смогли получить автограф и сфотографироваться на память.

Почетным гостем фестиваля «Табуретка» стал Вилле Хютёнен. Известный финский поэт подготовил специальную программу, посвященную этнофутуризму, в которой были совмещены современное искусство и классическая школа.

Программа была очень насыщенной: дорожки парка превратились в импровизированные сценические площадки, где гости праздники слушали редкие записи голосов Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Роберта Рождественского и других известных поэтов, принимали участие в литературном квесте, создавали свои собственные озвученные мультфильмы в специальной программе и пробовали написать стихотворения, используя фразы из газет.

После появления в парке имени Сергея Бровцева необычного арт-объекта – поэтической табуретки, придуманной жительницей города металлургов Оксаной Китаевой – Мончегорск стал заметен на поэтической карте России. «Культурная среда нашего города генерирует свои ценности и щедро делится ими со всеми, одновременно впитывает в себя искусство всего мира. И в этом процессе роль таких мероприятий как фестиваль «Табуретка» не просто большая, она определяющая», – отмечает глава города Мончегорска Дмитрий Староверов.



/Пресс-служба || Международного поэтического фестиваля "Табуретка"/