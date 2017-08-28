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28.08.2017 11:00

160 ребят из Дудинки вступили в Юнармию на бортах кораблей Северного флота

Алексей Котович.

В городе Дудинка на Таймыре дан старт мероприятиям в рамках военно-технического форума "Армия-2017" - сюда прибыл отряд боевых кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Для экскурсий были подготовлены большой противолодочный корабль "Североморск" и большой десантный корабль "Кондопога". В первый же день их посетило более 640 местных жителей. На борту кораблей состоялась и торжественная церемония приема в юнармию дудинских школьников. Клятву произнесли 160 юношей и девушек.
Церемония прошла под командованием старшего в походе - вице-адмирала Олега Голубева. Также, во время встреч со молодыми людьми военные моряки рассказали о службе на Северном флоте, героях-североморцах, о своём участии в дальних походах.
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