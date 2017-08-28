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28.08.2017 11:10

"Родной двор - родной город". Старт народного праздника состоится в любую погоду

Юлия Палеева.

Очередной праздник физкультуры и позитива в Мурманске "Родной двор - родной город". Последнее воскресенье календарного лета выдалось дождливым и холодным. Но этого как будто не заметили активные мурманчане. Атмосферные +8 на спортивной площадке разогнали до 30-градусного настроения со знаком плюс. Так азартно бросаясь во все конкурсы.
Блиц-опрос: "Дома скучно, а здесь энергетика такая. Можно зарядиться и от детей и от тех, кто проводит это мероприятие. - Великолепное настроение, даже этот мороз, холод он не мешает радоваться".
Директор стоматологической клиники г. Мурманска Татьяна Елпанова: "На мой взгляд - важнее всего - здоровье в доме, а в доме это в семье, чтобы семья была здоровая. Это, прежде всего, спортивные мероприятия, воспитывать в каждой семье традиции спортивные, это тоже очень важно и, конечно, чтобы в нашем общем доме была чистота порядок".
Нынешний сезон вместит в себя 30 туров соревнований "Родной двор - родной город". Решающий - финальный, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на конец сентября. Подведение итогов - традиционно в канун Дня города. Полюбившийся марафон, действительно стал родным, оправдывая свое название. Мурманчане его ждут и всегда выходят на старт. В любую погоду. Больше новых мест, больше возможностей обещает реализация программы "Комфортная городская среда".
Заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова: "Для нас этот партийный проект, который вступил в силу в первого января, он влил новые силы и возможности людям, властям, населению - создавать комфортные условия. Эта программа расширяет возможности, теперь мурманчане сами могут решить, что мы хотим во дворе сделать, как мы хотим изменить, а значит скрыто вот это желание быть вместе, с соседями, одной семьей - это здорово".

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