Практические занятия Росгвардии. В акватории Кольского залива прошли учения по задержанию судна-нарушителя

Татьяна Нестерова.

Вернемся в акваторию Кольского залива. И теперь расскажем практических занятиях Росгвардии - вневедомственной охраны объектов с атомными установками.

В Мурманской области подразделения Росгвардии, используя современные технические средства - обеспечивают безопасность атомных ледоколов. Круглогодичное патрулирование акватории Кольского залива - одна из важнейших задач по обеспечению безопасности объектов с атомными установками.

Инспектор по особым поручениям группы информации и общественных связей Управления Росгвардии по Мурманской области Павел Харченко: "На вооружении Росгвардии - у нас в Мурманской области - есть специальные комплексы - технические средства, которые выставляются при заходе атомохода в порт базирования и обеспечивается физическая защита данного объекта, как с воздуха, так и на земле, и под водой. Для этого все средства имеются, поэтому у нас здесь часть этого комплекса и на ней отрабатываются практические тренировки".

Личный состав отрабатывает действия при задержании судна-нарушителя, проверяются навыки управления катером на воздушной подушке, работу команды при чрезвычайной ситуации, когда, например, отказали какие-то системы судна.

Современная экипировка - гидрокостюмы сухого типа, бронежилет - модуль, действующий, как спасательный жилет обеспечивают безопасность людей и помогают выполнить поставленные задачи.

Первый раз в заливе вот на таком роскошном катере. Идешь по воде - ну просто, как будто едешь в шикарной машине. Просто супер!

Катер на воздушной подушке на вооружении Росгвардии пять лет. В области это единственное судно подобного типа. Отечественное производство. Работает на дизельном топливе. И зимой, и летом - на воде, на суше, на ледовой поверхности.

Младший лейтенант полиции ОВД по г. Мурманску Роман Козлов: "Максимальная скорость, которую может развить на ровной поверхности при хороших метеоусловиях- до 60-70 километров в час".

В результате учений личный состав, по мнению командиров, успешно выполнил все поставленные задачи.