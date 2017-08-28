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28.08.2017 11:30

Вкусно, качественно, полезно. Ярмарка заполярного агропрома развернулась в Туломе

Татьяна Нестерова.

Вкусно, качественно, полезно. В поселке Тулома прошла вторая традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Выращенную и произведенную на Кольской земле продукцию - свежие молочные, мясные  продукты, мед, овощи, хлебобулочные изделия по ценам производителя представили предприятие "Тулома", пятнадцать крестьянско-фермерских  и личных подсобных хозяйств. Сегодня развитие сельскохозяйственного производства активно поддерживают власти Кольского района, региональное профильное министерство. В этом году на полученный из областного бюджета грант - 3 миллиона рублей- фермер Владимир Животкевич приобрел кормозаготовительное оборудование.
Фермер (п. Пушной) Владимир Животкевич: "Содержу коров, развожу свиней, торгую своей продукцией. Приглашаю в гости к нам приехать и посмотреть".
Тружеников села - участников ярмарки организаторы торжественно поблагодарили за труд и вручили памятные награды. В праздничной части ярмарки - концерт, конкурсы и выставка животных на радость детворе. Порядок обеспечили местные казаки.
Министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов: "Радует, что много покупателей, радует ассортимент, радует настроение праздничное.  Хочется поблагодарить всех тружеников, которые работают в сложных климатических условиях, при непростой экономической ситуации.  Хочу всем пожелать уюта, тепла, добра в доме. И не смотря на нашу погоду - сохранять  чувство духа и хорошего настроения".
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