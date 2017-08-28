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28.08.2017 12:00

В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранца

В ходе проверки миграционных учетов установлено, что 63-летняя жительница города  зарегистрировала в собственной квартире гражданина иностранного государства без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что по указанному адресу по ул.Ленина, иностранец – гражданин одной из восточных стран Ближнего Зарубежья – не проживает. В ходе опроса владелица квартиры призналась, что постановку на учет она осуществил в целях получения денежных средств в размере нескольких тысяч рублей.

По факту в отношении северянки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Полиция Мурманской области обращается к гражданам с просьбой сообщать по телефону 02 о фактах нарушения действующего миграционного законодательства, а также информацию о так называемых «резиновых квартирах».

/Пресс-служба УМВД России по Мурманской области/
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