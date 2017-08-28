В Заполярье принимаются работы на участие в фотоконкурсе «Открой для себя Мурманскую область»

В целях продвижения туристического продукта Мурманской области на российских и международных рынках Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области (далее – Министерство) проводит фотоконкурс «Открой для себя Мурманскую область» (далее – фотоконкурс).



Фотоконкурс проходит в рамках ежегодного регионального конкурса «Лучшие в туриндустрии Мурманской области».



В фотоконкурсе могут принять участие все желающие. Возраст участников не ограничен.



На фотоконкурс принимаются цветные и черно-белые работы (не более 5 штук от участника). Фотографии должны быть представлены в распечатанном и электронном виде. В распечатанном виде: формат А4 (подписанный на обороте карандашом), в электронном виде – допустимые форматы: jpeg, jpg; минимальное разрешение фото 1280х720 pix, качество не менее 300 dpi.



Срок подачи заявок на участие в фотоконкурсе – по 30 октября 2017 года включительно.



Прием документов и регистрация заявок осуществляются по адресу: Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, г. Мурманск, пр. Ленина, д.75, 4 этаж, кабинет № 90.



Положение, форма подачи заявок размещены на сайте Министерства развития промышленности и предпринимательства Мурманской области: http://mrpp.gov-murman.ru/activities/development_tourism, а также на туристическом портале: www.murmantourism.ru.



Контактное лицо: Жукова Юлия Андреевна, yuzhukova @gov-murman.ru, (815 2) 486 518.



/Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области/

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