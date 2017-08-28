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28.08.2017 10:45

Образовательные учреждения Кандалакшского района готовы к новому учебному году

В преддверии нового учебного года Комиссия по проверке готовности образовательных организаций совместно со специалистами госпожнадзора проинспектировала все школы и детские сады Кандалакшского района. Всего 46 объектов. Основное внимание, прежде всего, было уделено выполнению предписаний органов надзора.

Так, в конце июля во всех образовательных  организациях силами специалистов РЭУ была завершена промывка отопительных систем, заменено сантехническое оборудование, установлены водонагреватели. Также члены комиссии проверили подготовку учебных помещений, готовность образовательных организаций к отопительному сезону, готовность пищеблоков, документацию, оснащение медицинских кабинетов.

Качество выполнения ремонтных работ проводимых подрядными организациями во второй школе лично проверил глава Кандалакшского района и города Кандалакша Михаил Павлов.  В образовательном учреждении завершена замена напольного покрытия на всех трех этажах основного здания. На эти цели было выделено более 1,5 млн. рублей.

По словам Михаила Павлова, замена полов - это лишь один из этапов реконструкции здания. В дальнейшем в школе № 2 планируется установить новые  окна, двери, отремонтировать фасад и кровлю.

В средней школе №1 также были проведены ремонтные работы. Приведены в порядок три лестничных марша, туалеты, раздевалки, сделан выборочный ремонт пола первого этажа, полностью заменено покрытие пола в спортивном зале, осуществлен косметический ремонт спортивного зала. На эти цели из областного бюджета было выделено более 720 тыс.руб., и еще более  350 тыс.руб. было предусмотрено из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района».

В дошкольных учреждениях проведены работы по ремонту и строительству теневых навесов, замене устаревшего линолеума в залах, групповых помещениях.

В детских садах № 16, 48, 63 обновлено напольное покрытие. Частичный ремонт кровли выполнен  в школе №11 н.п. Зареченск, полностью заменена кровля в МДОУ №27 с. Алакуртти, МКУ «Централизованная бухгалтерия».

/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/
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