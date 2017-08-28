Образовательные учреждения Кандалакшского района готовы к новому учебному году

В преддверии нового учебного года Комиссия по проверке готовности образовательных организаций совместно со специалистами госпожнадзора проинспектировала все школы и детские сады Кандалакшского района. Всего 46 объектов. Основное внимание, прежде всего, было уделено выполнению предписаний органов надзора.



Так, в конце июля во всех образовательных организациях силами специалистов РЭУ была завершена промывка отопительных систем, заменено сантехническое оборудование, установлены водонагреватели. Также члены комиссии проверили подготовку учебных помещений, готовность образовательных организаций к отопительному сезону, готовность пищеблоков, документацию, оснащение медицинских кабинетов.



Качество выполнения ремонтных работ проводимых подрядными организациями во второй школе лично проверил глава Кандалакшского района и города Кандалакша Михаил Павлов. В образовательном учреждении завершена замена напольного покрытия на всех трех этажах основного здания. На эти цели было выделено более 1,5 млн. рублей.



По словам Михаила Павлова, замена полов - это лишь один из этапов реконструкции здания. В дальнейшем в школе № 2 планируется установить новые окна, двери, отремонтировать фасад и кровлю.



В средней школе №1 также были проведены ремонтные работы. Приведены в порядок три лестничных марша, туалеты, раздевалки, сделан выборочный ремонт пола первого этажа, полностью заменено покрытие пола в спортивном зале, осуществлен косметический ремонт спортивного зала. На эти цели из областного бюджета было выделено более 720 тыс.руб., и еще более 350 тыс.руб. было предусмотрено из местного бюджета в рамках муниципальной программы «Развитие образования Кандалакшского района».



В дошкольных учреждениях проведены работы по ремонту и строительству теневых навесов, замене устаревшего линолеума в залах, групповых помещениях.



В детских садах № 16, 48, 63 обновлено напольное покрытие. Частичный ремонт кровли выполнен в школе №11 н.п. Зареченск, полностью заменена кровля в МДОУ №27 с. Алакуртти, МКУ «Централизованная бухгалтерия».



/Администрация муниципального образования Кандалакшский район/